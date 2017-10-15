Опрос показал, что треть американцев уверены в скором начале Третьей мировой

Почти треть американцев уверены, что США находятся на пути к Третьей мировой войне — таковы результаты совместного опроса телеканала CBS и компании YouGov. С этим оказались согласны 30% участников опроса.

48% респондентов не исключают такой возможности. Отвечая на вопрос о возможности военного конфликта с КНДР, 62% респондентов заявили о ее неизбежности, 32% - неминуемой.

В опросе приняли участие почти 2400 человек.