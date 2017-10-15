В Киргизии проходят выборы президента

​В Киргизии сегодня проходят выборы президента. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщила, что открыты 2,3 тысячи избирательных участков, в том числе 37 за рубежом и 33 дополнительных.

По данным ЦИК, количество избирателей более - трех миллионов человек.

На пост президента Киргизии претендуют 13 кандидатов, в том числе советник по экономическим вопросам и инвестиционным проектам Темир Сариев от партии «Акшумкар», бывший премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков от Социал-демократической партии, самовыдвиженец первый вице-мэр города Бишкек Эрнис Зарлыков.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не стал баллотироваться на пост президента, который он занимает с 31 декабря 2011 года. Его полномочия истекают 31 декабря 2017.

Атамбаев уже сегодня проголосовал в Бишкеке, сообщает агентство "К-News". По его признанию, для него выборы — "праздник". "Я отдал этому много сил, и мы не позволим кому-кому-то нарушить народный праздник", — заявил он. По словам действующего президента Киргизии, его обязанность — "наводить порядок, чтобы выборы прошли чисто", и чтобы после голосования не было беспорядков.