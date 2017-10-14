Саакашвили утверждает,: на Закарпатье нет украинского государства

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили высказал мнение о том, что в Закарпатской области Украины фактически нет украинского государства.

По словам Саакашвили, он часто, ежемесячно ездит в Закарпатье. "Я вас уверяю, что украинского государства там как не было в 2014, так и нет сейчас", — заявил Саакашвили в эфире украинского телеканала NewsOne.

Он привел пример: "Когда приезжаешь в Берегово, то там вообще не чувствуется украинского государства: там венгерские флаги, венгерское образование, венгерское финансирование частных бизнесов". "Здесь вопрос не в политике Венгрии, а в отсутствии политики Украины", - подчеркнул Саакашвили.