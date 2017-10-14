В родительском доме украинского прокурора нашли лопату из золота

При обыске родительского дома бывшего первого заместителя генпрокурора Украины Рената Кузьмина нашли лопату из золота. О золотой лопате в отчем доме Кузьмина сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган.

Сарган опубликовала фото лопаты из золота. На Украине Ренат Кузьмин находится в розыске. По словам Ларисы Сарган, в отношении Кузьмина завели несколько уголовных дел — о злоупотреблении служебным положением, отмывании денег, подделке документов, служебном подлоге и самовольном строительстве.

Кузьмин на своей странице в Facebook назвал уголовные дела в его отношении сфабрикованными.

По его словам, Генпрокуратура Украины занимается не борьбой с преступностью, а "политически мотивированным уголовным преследованием оппонентов".