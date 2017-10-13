В КНДР зафиксировано землетрясение

В ночь с четверга на пятницу, 13 октября, сейсмологи с Дальнего Востока зафиксировали землетрясение в КНДР.

Согласно последней информации специалистов, магнитуда подземных толчков достигала 2,9. Уточняется, что землетрясение произошло там же, где было зафиксировано сейсмособытие после проведения 29 сентября в Северной Корее испытаний.

Как отмечает РИА "Новости", американские сейсмологи подтвердили информацию о подземных толчках, однако не сообщили, где именно они произошли.