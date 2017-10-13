Минобороны: ПРО США является угрозой для международной космической деятельности

Представитель Минобороны России Александр Емельянов сделал в рамках брифинга на полях Первого комитета ГА ООН важное заявление.

По его словам, система ПРО США является угрозой безопасности международной космической деятельности. Кроме того, Емельянов подчеркнул, что она серьезно препятствует достижению договоренностей между странами о неразмещении в космосе оружия, передает РИА "Новости".

В настоящий момент Минобороны России ожидает ощутимого роста информационных возможностей американской системы ПРО. Это произойдет в связи с развитием возможностей обнаружения баллистических ракет.