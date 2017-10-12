Более 70 памятников советским воинам осквернили в Польше

В четверг, 12 октября, посол России в Польше Сергей Андреев в рамках своего выступления на международной конференции в Варшаве заявил, что за последние годы в стране были осквернены более 70 памятников советским воинам.

Дипломат заметил, что с 2014 года случаи вандализма, от которых страдают советские мемориальные объекты в Польше, участились. Злоумышленники оскверняют памятники и захоронения на воинских кладбищах, чему нельзя найти оправдания, передает РИА "Новости" слова Андреева.

Напомним, что сейчас на территории Польши проходит первая международная конференция под названием "Чтите их память…". В рамках мероприятия обсуждается ситуация с мемориалами и местами захоронений советских солдат, погибших в годы Второй мировой войны.