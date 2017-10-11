Савченко допустила силовой вариант возвращения Крыма под контроль Украины

Киев не должен исключать силовой вариант возвращения Крыма в состав Украины. Об этом заявила Надежда Савченко.

Свою позицию по крымскому вопросу депутат Верховной Рады обозначила в беседе с корреспондентом портала «Крым. Реалии». По словам Савченко, Киев сможет вернуть полуостров, когда «наберется сил сделать с Россией так, как Россия сделала с Украиной».

Кроме того, парламентарий отметила, что нужно заставить мировое сообщество относиться к Крыму так же, как и к Донбассу. Для этого, по мнению Надежды Савченко, необходимо внести поправки в украинскую Конституцию и лишить Крым статуса автономной республики.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума, состоявшегося на полуострове весной 2014 года. Украина и страны Запада итоги плебисцита не признали.