В Сирии погиб экипаж разбившегося российского бомбардировщика

В Сирии во вторник потерпел аварию российский бомбардировщик Су-24, в результате случившегося погиб экипаж самолета. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В информации, которую некоторое время назад распространила пресс-служба военного ведомства, говорится о том, что во время взлета с аэродрома Хмеймим бомбардировщик выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Находившиеся в самолете летчики не успели совершить катапультирование и погибли.

В настоящее время устанавливаются детали инцидента. По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность Су-24.