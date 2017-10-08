Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил западные страны в поддержке террористов. Как заявил Эрдоган, западные страны оказывают поддержку террористическим организациям, в том числе «Исламскому государству», «Аль-Каиде» (террористические организации в России запрещены и РПК (Рабочая партия Курдистана).

По словам турецкого президента, за всеми этими организациями можно увидите тень Запада. Все они находят убежище на Западе», - сообщает «Коммерсантъ». «Где FETO? Тоже на Западе. Они получают очень серьезную материальную поддержку»,— сказал Эрдоган в ходе выступления перед активистами правящей Партии справедливости и развития.