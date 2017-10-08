Названы имена кандидатов на пост председателя ПАСЕ

На должность председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) претендуют Стелла Кириакидес (Кипр) и Эмануэлис Зингерс (Литва).

В минувшую пятницу, 6 октября, Педро Аграмунт подал в отставку с поста главы ПАСЕ. Об этом сообщил его официальный представитель. Полномочия Аграмунта на посту спикера ПАСЕ истекали в январе 2018 года.

Временным спикером ПАСЕ был назначен первый вице-председатель ассамблеи Роджер Гейл, - сообщает ТАСС.

28 апреля Бюро Ассамблеи выразило вотум недоверия Аграмунту после его поездки в Сирию совместно с депутатами Государственной думы Российской Федерации. На летней сессии ассамблеи в регламент ПАСЕ были приняты поправки, позволяющие объявлять импичмент ее председателю.