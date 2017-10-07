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Жители и гости столицы Грузии празднуют сегодня "Тбилисоба"

7 октября 2017, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Жители и гости столицы Грузии празднуют сегодня "Тбилисоба"

Столица Грузии 7 и 8 октября отмечает дни города — "Тбилисоба". Исторический центр Тбилиси на два дня превратился в праздничную ярмарку. Грузины отмечают этот день на улицах тожественными застольями, шашлыками и вином.

28 октября 1979 года состоялось первое "Тбилисоба". С тех пор проведение этого праздника стало традиционным.
Гуляя по широким проспектам и узеньким улочкам Тбилиси в эти дни, невозможно не заметить большой поток иностранных туристов. По официальной статистике, в 2017 году за три летних месяца Грузию посетили более 2,7 миллиона туристов, среди них туристы из Азербайджана, Армении, Турции, России и с Украины.

В этом году впервые будут представлены павильоны городов-побратимов и партнеров, где пройдет демонстрация их культуры, кухни, традиций. Заключительное мероприятие – Гала-концерт, пройдет в Абанотубани.

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Скончался старший брат президента Таджикистана

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Жители и гости столицы Грузии празднуют сегодня "Тбилисоба"

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