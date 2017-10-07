Плотницкий назвал Народную милицию ЛНР второй по силе армией Европы

Игорь Плотницкий назвал Народную милицию Луганской народной республики второй по силе армией Европы. С таким заявлением он выступил на мероприятии, посвященном очередной годовщине со дня образования данной структуры.

По мнению украинского президента Петра Порошенко, армия его страны является третьей по силе на континенте, напомнил глава ЛНР. Из того факта, что Народная милиция неоднократно демонстрировала свое превосходство над украинскими военными, Плотницкий сделал вывод, что она занимает второе место. Слова политика процитировало РИА Новости.

В конце августа эксперты портала Globalfirepower опубликовали рейтинг сильнейших армий мира. Украина расположилась в списке в конце третьего десятка.