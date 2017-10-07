СМИ узнали имя возможного сменщика Тиллерсона на посту главы Госдепа США

Новым главой Государственного департамента Соединенных Штатов может стать директор ЦРУ. Об этом узнали СМИ.

По данным источников издания Axios, американский президент Дональд Трамп находится с руководителем ЦРУ Майком Помпео в постоянном контакте. Трамп и Помпео обсуждают актуальные вопросы, в частности, связанные с проблемой мигрантов и действиями оппозиции в Конгрессе.

Ранее телеканал CNN распространил информацию, в которой утверждается, что нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ближайшее время уйдет со своей должности. Журналистам стало известно, что у Тиллерсона не сложились отношения с главой государства.