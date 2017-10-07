СМИ узнали имя возможного сменщика Тиллерсона на посту главы Госдепа США
7 октября 2017, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]
Новым главой Государственного департамента Соединенных Штатов может стать директор ЦРУ. Об этом узнали СМИ.
По данным источников издания Axios, американский президент Дональд Трамп находится с руководителем ЦРУ Майком Помпео в постоянном контакте. Трамп и Помпео обсуждают актуальные вопросы, в частности, связанные с проблемой мигрантов и действиями оппозиции в Конгрессе.
Ранее телеканал CNN распространил информацию, в которой утверждается, что нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ближайшее время уйдет со своей должности. Журналистам стало известно, что у Тиллерсона не сложились отношения с главой государства.