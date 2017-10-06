В ирландской школе камеры наблюдения засняли паранормальные явления

В социальных сетях распространяется видеозапись, снятая в одной из школ ирландского города Корк. На видео, размещенном на странице в Facebook, запечатлено необъяснимое явление, сообщает Mirror.

В первые секунды записи непонятным образом на заднем плане открывается самостоятельно дверь в один из классов. Через какое-то время она под действием огромной силы резко захлопывается. Затем с грохотом стал покачиваться шкафчик одного из учеников. В конце видео нечто кидает на пол табличку «осторожно, мокрый пол».

Это самая старая школа округа. Учебное заведение было построено в 1828 году.

Судя по дате, установленной на камере, невероятный инцидент произошел 1 октября этого года в ночные часы.