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Минобороны объяснило вынужденную посадку вертолета Ми -28 в Хаме

6 октября 2017, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Минобороны объяснило вынужденную посадку вертолета Ми -28 в Хаме
фото: globallookpress.com

В Министерстве обороны РФ объяснили вынужденную посадку 6 октября российского вертолета Ми-28 в сирийской провинции Хама. Военные сообщили, что вертолет не был сбит террористами "Исламского государства" (Террористическая организация ИГ в России запрещена).

По данным Минобороны, при выполнении задачи по сопровождению вертолета Ми-8 с военнослужащими российского Центра по примирению враждующих сторон совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности вертолет Ми-28. Экипаж вертолета Ми-28 не пострадал. Поисково-спасательная служба оперативно доставила вертолетчиков на аэродром. Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает, - сообщает ТАСС. Экипаж доложил, что обстрела вертолета не было.
Ранее сегодня в ряде СМИ появилось сообщение ИГ о том, что боевики сбили российский военный вертолет.

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