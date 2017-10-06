Минобороны объяснило вынужденную посадку вертолета Ми -28 в Хаме

В Министерстве обороны РФ объяснили вынужденную посадку 6 октября российского вертолета Ми-28 в сирийской провинции Хама. Военные сообщили, что вертолет не был сбит террористами "Исламского государства" (Террористическая организация ИГ в России запрещена).

По данным Минобороны, при выполнении задачи по сопровождению вертолета Ми-8 с военнослужащими российского Центра по примирению враждующих сторон совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности вертолет Ми-28. Экипаж вертолета Ми-28 не пострадал. Поисково-спасательная служба оперативно доставила вертолетчиков на аэродром. Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает, - сообщает ТАСС. Экипаж доложил, что обстрела вертолета не было.

Ранее сегодня в ряде СМИ появилось сообщение ИГ о том, что боевики сбили российский военный вертолет.