В Госдуме рассказали о казни террористами ИГ двух мужчин из России в Сирии

Заместитель главы комитета Государственной думы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий рассказал, что террористы "Исламского государства" (ИГ- террористическая организация, запрещенная в России) убили россиян Романа Заболотного и Григория Цуркану из-за отказа выполнить их требования.

Западные СМИ ранее опубликовали видеозапись якобы казни двух россиян, которые были захвачены в Сирии. Романа Заболотного опознали в Ростове-на-Дону казаки, а Григория Цуркану опознали в Подмосковье.

Гибель ростовского казака также подтвердил депутат гордумы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров.

Депутат Госдумы рассказал, что после съёмки видео, которое затем было распространено в сети, россиянам дали бумагу и приказали, чтобы они объявили о вступлении в ряды ИГ, - сообщает РИА Новости. "Их заставляли это сделать, но ни Роман, ни Григорий не подчинились их требованию", — заявил Водолацкий. Депутат уверен, что террористы убили россиян из-за отказа выполнить эти требования.

В Минобороны России заявляли, что никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями российских военнослужащих в провинции Дейр эз-Зор или других районах Сирии, не было.

В Кремле и МИДе пообещали выяснить информацию о захвате россиян в САР.