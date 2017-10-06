Американская военная база в Эт-Танфе, прикрытая "живым щитом" из сирийских беженцев, превратилась в "черную дыру" на сирийско-иорданской госгранице. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что из этой стокилометровой "черной дыры" атакуют боевики "Исламского государства" (ИГ в России запрещена).

По данным Минобороны, за полгода существования военной базы США в в населенном пункте Эт-Танфе не известно ни об одной операции против террористов. Как отметил Конашенков, незаконное развертывание этой военной базы США в апреле этого года на сирийско-иорданской границе оправдывалось "необходимостью проведения операций против ИГ.

"Как черти из табакерки оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГ", - сказал российский генерал.

По словам Конашенкова, в зоне "безопасности" рядом с базой США расположен крупнейший лагерь беженцев Рукбан. В нем находятся более 60 тысяч женщин и детей из Ракки и Дейр-Эз-Зора.

"Беженцы Рукбана сейчас являются по сути заложниками, а точнее "живым щитом" американской базы", - констатировал он.