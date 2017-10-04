Порошенко внес в Раду законопроект о реинтеграции Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко внес в среду, 4 октября, в Верховную раду законопроект о реинтеграции Донбасса. 18 октября истекает срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

Разработчики законопроекта о реинтеграции Донбасса настаивают на том, что закон должен быть принят в течение одной пленарной недели, - сообщает ТАСС.

Текст закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса на сайте украинской Рады на данный момент не появился.