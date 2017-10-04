Украина выразила протест из-за призыва России в армию в Крыму и Севастополе

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за объявления Министерства обороны Российской Федерации провести призыв на военную службу на территории Крыма и в Севастополе.

Украинский МИД потребовал от России отменить призыв на военную службу в Крыму и Севастополе. "Министерство иностранных дел выражает решительный протест по поводу намерения Российской Федерации провести призыв на военную службу на временно оккупированной территории Крыма и в Севастополе", — заявили в украинском МИД.

Осенний призыв в России начался 1 октября. Президент РФ Владимир Путин 27 сентября подписал указ о призыве на военную службу 134 тысячи человек.

На Украине в феврале 2014 года от власти был отстранен президент Виктор Янукович. В стране начались массовые протесты. Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. Большинство крымчан и севастопольцев проголосовали за воссоединение с Россией. Власти Украины до сих пор не признают Крым регионом России.