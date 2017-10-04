В Пуэрто-Рико в ходе урагана погибли 34 человека.

Данную информацию в ночь со вторника на среду предоставил губернатор Рикардо Росселло, который заявил, что ущерб от стихии достигает 90 млрд долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Напомним, ранее речь шла о шестнадцати жертвах урагана.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что власти Пуэрто-Рико должны гордиться тем, что в результате случившегося погибли "лишь шестнадцать человек".