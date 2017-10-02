КНДР грозит США мощными ударными средствами, которые не поддаются воображению

Северокорейские СМИ написали о вооружении, которое имеется у КНДР. В центральной газете Северной Кореи Nodong Sinmun опубликована статья с угрозами Соединенным Штатам и южнокорейскому марионеточному режиму.

А статье говорится, что народ и армия КНДР решительно настроены на то, чтобы "уничтожить американских империалистов и любой ценой добиться воссоединения родины".

Как отмечено в издании, КНДР, "обладающая самостоятельно созданными мощными ударными средствами, которые не поддаются воображению, наверняка одержит победу" над США.

Северная Корея собирается наказать власти Южной Кореи за поддержку нацеленной против Пхеньяна политики администрации американского президента Дональда Трампа, - сообщает ТАСС.

Обстановка на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития властями КНДР своей ракетно-ядерной программы и совместных военных учений в регионе армий США и Южной Кореи.