Скончался владелец Vogue и The New Yorker

Сэмюэл Ньюхаус, глава компании Advance Publications, которая издает журналы New Yorker, Vogue, GQ и Vanity Fair, умер в Нью-Йорке в возрасте 89 лет. Об этом сообщили члены семьи Ньюхауса.

Его родственники отметили, что он принес в компанию "провидческий дух творчества в сочетании с практическим делом".

Сэмюэлю Ньюхаусу-младшему и его брату Дональду принадлежит медиакомпания Advance Publications, в активах которой журнальное издательство Conde Nast (The New Yorker, Vanity Fair, Vogue, Glamour и GQ), десятки американских газет и контрольный пакет акций Discovery Communications.

По данным Bloomberg, состояние Ньюхауса составляет $12,7 млрд, он находился на 35-м месте в списке богатейших людей Америки.