На вокзале в Марселе человек с ножом набросился на людей, есть жертвы

В воскресенье, 1 октября, на вокзале Сен-Шарль во французском Марселе неизвестный с ножом напал на прохожих.

Согласно данным национальной полиции Франции, в результате происшествия погибли два человека. Как сообщается на страничке правоохранительных органов страны в социальной сети Twitter, нападавший был оперативно ликвидирован. В настоящий момент железнодорожное сообщение в районе вокзала нарушено.

Позже мэр Парижа Анн Идальго поддержала жителей Марселя, напуганных после страшного инцидента.