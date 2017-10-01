На вокзале в Марселе человек с ножом набросился на людей, есть жертвы
1 октября 2017, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 1 октября, на вокзале Сен-Шарль во французском Марселе неизвестный с ножом напал на прохожих.
Согласно данным национальной полиции Франции, в результате происшествия погибли два человека. Как сообщается на страничке правоохранительных органов страны в социальной сети Twitter, нападавший был оперативно ликвидирован. В настоящий момент железнодорожное сообщение в районе вокзала нарушено.
Позже мэр Парижа Анн Идальго поддержала жителей Марселя, напуганных после страшного инцидента.