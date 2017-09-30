Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о намерении поменять власть в Киеве. По словам Саакашвили, киевски власти "помешали" ему изменить Одессу.

Саакашвили, лишенный президентом Украины Петром Порошенко украинского гражданства, в субботу выступил на митинге в Одессе и заявил: "Хочу поменять власть в Киеве, потому что они помешали мне поменять Одессу". В самом начале своего выступления он извинился перед одесситами за то, что не сумел воплотить в действительность планируемые им реформы. "Мне нравится все в этом городе, кроме кучки бандитов, которые испоганили здесь все. Мы обязательно их подвинем", — пообещал одесситам Саакашвили.

Экс-губернатор Одессы призвал своих сторонников собраться в Киеве 17 октября и потребовать импичмента президента Украины Петра Порошенко и проведения неотложных реформ, - сообщают украинские СМИ.