Памятник императору Николаю II установлен в Боснии и Герцеговине

Памятник последнему российскому императору Николаю II установлен в Боснии и Герцеговине в деревне Ритешич на севере страны. Монумент установлен в знак признательности царю, который встал на защиту сербов в Первой мировой войне.

На церемонии открытия памятника Николаю II выступил посол РФ в Боснии и Герцеговине Б Пётр Иванцов. Выступление дипломата цитирует РИА Новости: "Это мероприятие очень символично, поскольку наглядно свидетельствует о том, как тесно оказались переплетены судьбы наших народов, которые на протяжении истории стояли вместе, поддерживая друг друга в годы тяжелейших испытаний".

В церемонии открытия памятника также приняли участие представители руководства Республики Сербской, Сербской православной церкви, российские и сербские ученые, боснийские и сербские парламентарии, бизнесмены и дипломаты.