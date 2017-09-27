США обвинили Россию в "несоблюдении" Договора по открытому небу. Американские власти собираются принять меры. Договор по открытому небу предусматривает взаимные инспекции стран в воздушном пространстве друг друга.

В Госдепартаменте заявили, что Россия нарушает договоренности: "Мы давно были обеспокоены соблюдением Россией Договора по открытому небу. После неоднократных безуспешных попыток дипломатического общения с Москвой мы решили принять разумные и пропорциональные меры в ответ на несоблюдение Россией".

Представитель Госдепартамента выразил надежду, что такое решение американских властей "изменит расчеты России и побудит ее более конструктивно взаимодействовать" с Вашингтоном по вопросам, которые вызывают у него обеспокоенность. "Мы готовы отменить эти меры в любое время, если Россия вернется к соблюдению своих обязательств в рамках Договора по открытому небу", — подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.