Украинцев лишили зарплаты за посещение Крыма

Четверо граждан Украины остались без зарплаты аз то, что побывали ив Крыму. Украинские власти оштрафовали их на 17 тысяч гривен (около 37 тысяч рублей). Средняя зарплата на Украине – чуть выше 7000 гривен.

Каждый из украинских туристов, побывавших в Крыму, лишился более чем двух месячных зарплат, сообщает портал rusnewstoday24.ru.

Формальным поводом для штрафа явилось то, что украинцы якобы пересекли границу в неположенном месте. Путешественники попали в Крым через КПП на Керченской переправе. А по приказу украинских властей этот пункт считается «закрытым». Стало бить, пересечение данного пункта является нарушением границы по украинским законам.