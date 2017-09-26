Второй по величине алмаз в истории продали по дешевке

Своего покупателя нашел алмаз Lesedi La Rona. Он признан самым большим за последнее столетие и вторым по величине в истории.

Изначально представители Lucara Diamond Corp. планировали выручить за камень весом 1,109 карата 75 млн долларов, однако желающих приобрести его за такую цену не оказалось. Спустя год Lesedi La Rona купила компания Graff Diamonds, выложила она сумму куда меньшую – 53 млн долларов.

Агентство Bloomberg назвало данную сделку хорошим примером того, что размер алмаза играет далеко не главную роль при формировании его цены. Дело в том, что такой камень сложнее обрабатывать, а его цвет не так хорош, как у меньшего по размерам алмаза Constellation. Constellation, вес которого составляет 813 карат, был продан за 63 млн долларов.