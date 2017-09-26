Порошенко высказался против миссии ООН на линии разграничения в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко высказался против размещения охранной миссии ООН на линии разграничения сторон конфликта в Донбассе.

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября заявил о том, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе. Как пояснил российский лидер, миротворцы на Донбассе необходимы для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

Порошенко 25 сентября заявил телеканалу CBC, что предложение России "абсолютно неприемлемо".

Украинский президент высказался против участия в составе миссии представителей России. "Это абсолютно неприемлемо, чтобы Россия могла быть частью миротворческой миссии", - подчеркнул Порошенко. Как он полагает, Россия "хочет использовать миротворцев как своего рода телохранителей для сотрудников Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, что абсолютно не по уставу всемирной организации.