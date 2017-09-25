Самая полная женщина на планете скончалась в ОАЭ

В одной из клиник Абу-Даби в ОАЭ скончалась гражданка Египта, которая считалась самой полной женщиной на планете.

Смерть 37-летней пациентки наступила в результате дисфункции внутренних органов, в частности, из-за острой почечной недостаточности, передает издание Al-Watan.

О женщине, вес которой составлял 500 кг, стало известно в прошлом году. Иман Ахмед Абдель Ати, проживавшая в Александрии, 25 лет не выходила из дома. Ее родители обратились за помощью к властям Египта, когда осознали, что больше не могут ухаживать за своей необычной дочерью.