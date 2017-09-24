В Швейцарии начали продавать горный воздух

В Швейцарии появилась компания, которая занимается продажей чистого горного воздуха в аэрозольных баллончиках по семь литров со специальной маской для дыхания. Она намерена выйти на мировой рынок.

В компании уверены, что помогут таким образом обеспечить чистым воздухом наиболее загрязненные города мира.

Предполагается, что такого флакона хватает на 120 вдохов. Можно приобрести один аэрозоль за 21 доллар, или наборы из трех или шести бутылок со скидкой.