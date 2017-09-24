Великобритания закупила беспилотники США, бесполезные при дожде

Великобритания закупила беспилотные летательные аппараты американской фирмы Lockheed Martin, которые не могут летать под дождем. Минобороны потратило на это 11,8 миллионов фунтов стерлингов.

Еще 3,3 миллиона составили затраты на техническое обслуживание, говорится в статье The Sunday Times.

Вооруженные силы Соединенного Королевства приобрели 221 дрон Desert Hawk III, это произошло в 2007 году. Изначально было запланировано, что БПЛА будут использовать в Афганистане и Ираке, однако их стали использовать на учениях в Великобритании, а часть отправили в Эстонию. Однако во время дождя беспилотники этой модели не могут летать и разбиваются.