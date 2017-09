Названа причина смерти соул-исполнителя Чарльза Брэдли

В Нью-Йорке после продолжительной тяжелой болезни скончался популярный соул и фанк исполнитель Чарльз Брэдли. Музыканту было 68 лет. Свою музыкальную карьеру он начал в возрасте 62-х лет.

Его первый альбом No Time For Dreaming вышел в 2011 году, второй Soul of America в 2012 году, последний Changes — в 2016 году. В сентябре музыкант отменил все туры из-за осложнений болезни. По некоторым данным, у Брэдли был рак желудка.

Брэдли был исполнителем старой школы, знатоки отмечают сходство его исполнения с певцами 60-х годов прошлого века.