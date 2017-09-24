Мощнейший ураган «Мария» разрушил 29-метровую радарную антенну второго по величине в мире радиотелескопа в Аресибо. Ее обломки повредили 304-метровую чашу дефлектора, над которым на высоте 150 метров она была подвешена.

Серьезнейшие повреждения получила также вспомогательная 12-метровая тарелка интерферометра. Сроки возобновления наблюдений пока не определены, как и сумму нанесенного ущерба.

Чаша радиотелескопа установлена в естественной карстовой воронке и состоит из 38778 алюминиевых пластин размером 1 на 2 метра, подвешенных в нескольких метрах от поверхности земли. Во время стихии тяжелые осколки конструкции рухнули вниз, во многих местах пробив поверхность отражающей тарелки телескопа.



