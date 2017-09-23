СМИ: США не приняли решения по поставкам оружия на Украину

Торжество украинских властей по поводу скорого получения от США летального оружия, похоже, было чрезмерно преждевременным. Журналистам стало известно, что вопрос о поставках оружия Украине пока прорабатывается.

Пока в Киеве твердят о скорых поставок летального оружия Америкой, в самой Америке этот вопрос замедлился, сообщает германское издание Deutsche Welle.

Представитель американской администрации заявил изданию, что вопрос о поставках оружия Украине «пока прорабатывается». При этом в Белом доме уже не говорят о поставках летального оружия, есть мнение, что поставить Украине вполне достаточно и оружия оборонительного.

При этом о поставках Украине летального оружия заговорили в Канаде после встречи главы этой страны с президентом Украины Петром Порошенко.