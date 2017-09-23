Названа сумма, которую Лондон готов потратить на выход из ЕС

Названа сумма, которую Великобритания готова заплатить Европейскому союзу за выход из состава данного сообщества.

После программной речи британского премьер-министра Терезы Мэй по Brexit стало известно, что отступные могут составить 40 млрд фунтов.

Как уточняет издание Times, данная сумма складывается из двух составляющих. Первым компонентом являются подтвержденные обязательства Лондона осуществлять выплаты в Евросоюз до окончания действующего бюджетного периода, который закончится в 2020 году. Вторым – прочие обязательства Соединенного Королевства, которые будут обсуждаться отдельно чуть позже.