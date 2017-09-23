Трамп хочет найти с Россией общий язык

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет найти общий язык с Россией, исходя из национальных интересов американского народа и принципов безопасности.

Об этом сегодня сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Как уточняет издание "Известия", Москве, однако, для улучшения отношений с Вашингтоном придется в корне изменить свое поведение, к которому она уже привыкла.

Напомним, ранее Волкер заявил, что введение в Донбасс миротворцев Организации Объединенных Наций даст возможность обеспечить условия для проведения местных выборов в некоторых районах Донецкой и Луганской областей.