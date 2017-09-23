В Китае взорвался завод по производству фейерверков

В восточной китайской провинции Цзянси прогремел взрыв на заводе по производству фейерверков.

Согласно последней информации, в результате инцидента в уезде Шанли погибли не менее семи человек. Как уточняет информационное агентство Синьхуа, взрыв произошел накануне около 21.45 по местному времени.

Отмечается, что местные власти выявили в ходе последних проверок на заводе ряд проблем с системой безопасности и потребовали остановить работу предприятия в пятницу утром, однако сотрудники опечатанного здания вечером того же дня возобновили работу.