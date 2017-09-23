США: российские хакеры во время выборов атаковали 21 штат

Министерство внутренней безопасности США обвинило Россию в масштабных кибератаках.

Якобы во время президентской кампании в прошлом году российские хакеры совершили "нападения" на 21 американский штат. Как уточняет информационное агентство Reuters, специалистам в сфере компьютерных технологий удалось просканировать избирательную инфраструктуру и получить доступ к базам данных граждан.

В МВБ, однако, добавили, что попытки российских хакеров не привели к серьезным последствиям и не нанесли никакого ущерба процессу выборов.