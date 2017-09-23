Китай принял решение лишить КНДР топлива

Власти Китая решили снизить поставки топлива на территорию Северной Кореи.

В пресс-релизе Министерства коммерции КНР уточняется, что ограничения на экспорт нефтепродуктов вводятся с 1 октября текущего года, передает РИА "Новости".

Напомним, что ранее Пекин в рамках выполнения резолюции Совета безопасности ООН, налагающей новые санкции на КНДР, принял решение ограничить импорт северокорейских товаров из текстиля. Также с 23 сентября китайская сторона прекращает поставки газового конденсата и сжиженного природного газа на территорию Северной Кореи.