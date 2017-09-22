Миллиарды выделены на информационную войну к выборам президента РФ

Миллиарды рублей (более $80 млн) выделено из-за рубежа на информационное противодействие выборам президента РФ в период с 2015 по 2018 годы.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Никита Данюк представил доклад "О По словам Данюка, уточнил, что, согласно данным открытых источников, выделено более 4,5 млрд рублей. Россию пытаются дестабилизировать, и информационное пространство является одной из главных сфер, благодаря которой можно эффективно пытаться манипулировать сознанием масс, - передает ТАСС.



Как рассказал Данюк, на информационную поддержку госпереворота на Украине с 2011 по 2015 год было потрачено более $40 млн (2 млрд рублей).