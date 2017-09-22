Минобороны РФ доложило о результате действий ВКС в Сирии

Министерство обороны РФ доложило о результате действий Воздушно-космических сил России в Сирии. По данным Минобороны, по состоянию на 20 сентября текущего года ВКС в ходе спецоперации в Сирийской Арабской Республике уничтожили более 96 тысяч объектов международных террористических группировок.

Инфографика ведомства опубликована на сайте газеты "Красная звезда". Российские вооруженные силы совершили более 30 тысяч боевых полетов и свыше 92 тысяч авиаударов. С помощью ВКС в Сирии обезврежено около 50 тысяч взрывоопасных предмета.

Уничтоженных командных пунктов - 8332. Уничтожены опорные пункты террористов (всего 17194), скопления боевиков (всего 53707), лагеря подготовки боевиков (всего 970), склады оружия и боеприпасов (всего 6769), нефтяные месторождения (212) и нефтеперерабатывающие заводы (184), станции перекачки топлива и колонны топливозаправщиков (132), а также 9328 других объектов.

Российские военные разминировали почти две тысячи га территории в Алеппо и еще более двух тысяч га — в Пальмире. Всего освобождено 87,4% территории Сирии.