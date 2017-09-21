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В районе Бермудского треугольника "всплыл" таинственный остров

21 сентября 2017, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]

В районе Бермудского треугольника "всплыл" таинственный остров
pixabay.com

После бушующего смертельного урагана Ирмы в районе Бермудского треугольника появился таинственный остров. Он находится недалеко от Майами на юге Флориды. После прошедшей стихии остров загадочным образом всплыл на поверхность.

Ширина острова – 120 метров, длина 1,2 километра. Эксперты говорят, что данный участок суши прежде находился под водой и всплыл либо вследствие движения тектонических плит, либо появился в результате прошедшего урагана Ирмы.

Нужно отметить, что никаких представителей флоры или фауны на острове нет. Не смотря на это остров вызывает большой интерес среди ученых, тем более, что появился в таком мистическом месте как Бермудский треугольник.

Специалисты предполагают, что со временем территория острова увеличится. На данный момент его спешат исследовать. Возможно, в процессе исследования эксперты отыщут на острове что-то интересное. Может им даже удастся разгадать тайну Бермудского треугольника.

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