Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо, прибывший в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, весьма резко прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о вероятности уничтожения КНДР.

Американский лидер, выступая на ГА, отметил, что готов полностью ликвидировать Северную Корею, если ее власти будут угрожать безопасности Штатов или их союзников, передает агентство "Ренхап".

В ответ на это Ли Ён Хо, не став подбирать слова, заявил, что подобные угрозы Трампа напоминают ему "лай собаки".

Напомним, что в начале текущего месяца КНДР объявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.