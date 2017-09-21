МИД КНДР: угрозы Трампа звучат как "лай собаки"
21 сентября 2017, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо, прибывший в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, весьма резко прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о вероятности уничтожения КНДР.
Американский лидер, выступая на ГА, отметил, что готов полностью ликвидировать Северную Корею, если ее власти будут угрожать безопасности Штатов или их союзников, передает агентство "Ренхап".
Напомним, что в начале текущего месяца КНДР объявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.