Меркель призналась в мечте совершить путешествие по России

Ангела Меркель мечтает о путешествии по Российской Федерации. Такое признание канцлер Германии сделала на встрече с юными гражданами страны.

Меркель, по ее словам, хотела бы проехаться по Транссибирской магистрали. Политик добавила, что русский язык был одним из ее любимых школьных предметов.

Ранее «Аргументы недели» писали, что глава правительства ФРГ ответила на вопросы немецкого футболиста Филиппа Лама. В ходе разговора со спортсменом Ангела Меркель сравнила политику с футболом. По мнению Меркель, в политической деятельности и спортивной игре нет места любезностям – они не помогают достичь поставленных целей.