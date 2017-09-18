В понедельник, 18 сентября, стало известно, что глава Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу на российско-белорусские совместные учения "Запад-2017".

Президент Литвы заявила, что учения, в рамках которых моделируется реальный конфликт с государствами НАТО, а также сценарии и реальные масштабы которых скрываются, говорят о весьма агрессивном характере совместных маневров России и Белоруссии, передает РИА "Новости".

В сообщении пресс-службы президентского дворца уточняется также, что Грибаускайте поддерживает реформу ООН.