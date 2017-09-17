СМИ: в Европе могут произойти новые теракты

В СМИ появилась информация о том, что в Европе в скором времени могут произойти новые теракты.

В главном управлении полиции Франции подготовили на эту тему конфиденциальное заявление на семь страниц. Как сообщает сегодня издание Le Parisien, террористы намерены совершить ряд нападений на поезда. Кроме того, члены запрещенных организаций призывают своих сторонников завоевать доверие неверующих, усыпить их бдительность и совершить теракты.

Более того, согласно некоторым данным, террористы планируют добавлять яд в еду и поджигать леса.