Почти 600 авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна

Из-за сильнейшего тайфуна "Талим", который в скорое время обрушится на японский остров Кюсю, отменили по меньшей мере 573 рейса.

Об этом сообщили представители практически всех авиакомпаний, рейсы которых связывают Кюсю с различными регионами Японии. Как уточняет телеканал NHK, движение экспрессов синкансэн между Кумамото и Кагосимой также было решено отменить на время тайфуна.

Предполагается, что скорость ветра в районе прохождения стихии достигает 35 метров в секунду, однако иногда составляет и 50 метров в секунду.