Установлено, где находится могила предполагаемого Джека-потрошителя

Дэвид Буллок установил, что Джеком Потрошителем был некто Томас Катбуш, чья могила расположена на лондонском кладбище Нунхед. Буллок большую часть своей жизни посвятил установлению личности серийного убийцы.

Об этом, как пишет издание Daily Star, говорится в книге Буллока The Man Who Would Be Jack ("Человек, который мог быть Джеком").

В момент, когда произошли убийства, подозреваемый работал в районе Уайтчепел. Также у исследователя есть данные, что Катбуш ненавидел проституток. При этом подозреваемый был увлечен анатомией и хирургией. А спустя восемь лет после убийств его задерживали за нападения на девушек.

Прозвище Джек Потрошитель было взято из письма, которое попало в лондонское агентство новостей от имени убийцы. Ему приписывают по меньшей мере пять убийств, совершенных в 1888-1891 годах в лондонском районе Уайтчепел. Жертвами серийного убийцы становились местные проститутки.

Ученый Яри Лухелайнен объявил польского парикмахера Аарона Космински Джеком Потрошителем. Он смог получить необходимый материал ДНК у потомков Кэтрин Эддоус, одной из жертв серийного убийцы, и сравнить их с данными генетического анализа органических пятен на шали, обнаруженной на месте преступления. Но группа ученых нашла «ошибку в номенклатуре» при использовании базы ДНК.